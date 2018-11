Chirurgin lässt Verbrennungs-Opfer wieder lächeln

Die Münchner Chirurgin Constance Neuhann-Lorenz ist ein wahrer Engel in Weiß – 2008 gründete sie die Hilfsorganisation „Women for Women“, um Frauen in Indien, Bangladesch, Pakistan und Kenia nach Brandanschlägen kostenlos behandeln zu können.

„In Indien wird jede Stunde eine Frau von ihrer Familie oder ihrem Ehemann angezündet. Man mag sich gar nicht ausrechnen, wie viele Leid das für die Frauen bedeutet. Gemeinsam mit meiner Tochter versuche ich zu helfen, denn es gibt nichts Erfüllenderes, als solchen Frauen helfen zu können. Plastische Chirurgie ist auch mit der Seele verbunden, denn eine Narbe am Körper ist auch eine Narbe der Seele“, so die engagierte Ärztin.

Und genau dafür wurde sie jetzt bei der „life goes on“-Gala im Wiener Rathaus mit der „Tara“ für ihr Lebenswerk geehrt.