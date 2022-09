Charlie's Angel Annie Ilonzeh ist in Wien gelandet: Was sie hier machen wird

Nach mehrmaliger Verschiebung darf am morgigen Samstag endlich wieder beim "Dancer against Cancer"-Ball (DAC) in der Wiener Hofburg angetanzt werden.

Und endlich kann der "MyAid"-Award von der US-Schauspielerin Annie Ilonzeh (Charlie’s Angels) an den Krebsclub Wiener Neustadt übergeben werden.

Ob sie beim Ball tanzen wird, ist noch nicht sicher. "Ich schaue gern zu, aber vielleicht zeigt mir jemand ein paar Schritte. Mit ein paar Drinks geht das besser", lacht sie im KURIER-Gespräch.