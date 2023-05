Charity-Lady Yvonne Rueff wurde für ihren beruflichen Erfolg ausgezeichnet

Mit dem Titel „Graduate of the Year“ für ihren beruflichen Erfolg wurde Tanzschulbesitzerin und „Dancer against Cancer“-Initiatorin Yvonne Rueff in der Wiener Grand Hall des Erste Campus bei den „Merkur Awards“ der Vienna Business School ausgezeichnet.

„Die Vienna Business School versteht sich als Schmiede für Persönlichkeiten, die ihren Platz in der Gesellschaft ganzheitlich begreifen“, so der Präsident des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, Helmut Schramm.

„Neben den persönlichen Erfolgen in verschiedenen Tanzdisziplinen hat Yvonne Rueff das Familienunternehmen erfolgreich ins neue Jahrtausend gebracht“, sagte Schramm.

„Sie trägt dazu bei, dass Wien weiterhin als Walzerstadt gilt. Und als Gründerin von ,Dancer against Cancer' setzt sie ihre Prominenz für Aufklärung, Hilfe und mehr Bewusstsein für die Gefahren von Krebs ein. Yvonne Rueff vereint alles in sich, was wir an der Vienna Business School zu vermitteln versuchen.“

Weitere Preise wurden u. a. von den Laudatoren, Staatssekretärin für Jugend Claudia Plakolm, Haubenköchin und Gault Millau-Newcomerin des Jahres Parvin Razavi oder KURIER-Wirtschaftsredakteurin Andrea Hodoschek, vergeben.

Durch den Abend führte Moderatorin Daniela Zeller.