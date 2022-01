Cesár Sampson über Dracula-Rolle, seine große Liebe und Schauspiel-Angebote

Die kreativen Gene wurden Cesár Sampson (38) bereits in die Wiege gelegt. Seine Mama Kathy ist Pianistin und Sängerin (sie hat zum Beispiel das Titellied der beliebten TV-Serie „Kommissar Rex“ gesungen) und sein Vater ist Choreograf.

„Ich bin auf jeden Fall vorteilhaft aufgewachsen, konnte früh schnuppern, wie das so ist im Künstleralltag. Ob das jetzt Tanz ist, Gesang ist oder Komposition ist – ich habe das alles sehr früh erlebt und das ist ja immer wichtig, wenn man einen Lebensweg wählen möchte. Man muss wissen, was der überhaupt beinhaltet und deshalb konnte ich mich früh in diese Richtung entwickeln“, erzählt er in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

