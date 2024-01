Cathy Lugner bald im Dschungelcamp? Angeblich ist sie Ersatzkandidatin

"Ich habe mir damals nach der Scheidung (Anmerk. d. Redaktion: 17 Jahre war sie mit Baumeister Richard Lugner verheiratet, die Ehe wurde am 2. August 2007 geschieden) einfach gedacht, ich suche eine Herausforderung. Ich habe vieles gehört davon, nichts gesehen und das war für mich schon eine Art Überlebenstraining. Ich bin aus einem Haus gekommen, wo alles gemacht wurde und dann reingefallen in den Dschungel. Und dort ist man wirklich auf sich gestellt. Man muss versuchen, mit den neuen Bekanntschaften gut über die Runden zu kommen und in Rollen hineinzuschlüpfen", so Lugner.

➤ Lesen Sie hier mehr: Versöhnung bei Mausi Lugner und Heribert Kasper im Schal-Streit

Auch Baumeister Richard Lugner wurde imm wieder von RTL angefragt, lehnte aber ab. Doch 2012 hatte er die Idee, damals liiert mit "Katzi" Anastasia, dass doch sie ins Camp ziehen soll.