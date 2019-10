Carpendale: "Ich will entscheiden, wie das Ende meines Lebens ist"

Ein freundliches Lächeln (und das auch noch nach einem langen Promo-Tag in Wien), angenehmer Händedruck, noch angenehmere Stimme – Howard Carpendale ist auf den ersten Blick der Strahlemann, den man in der heilen Welt des Schlagers erwartet, doch es steckt weit mehr dahinter. Tiefgang statt seichtem Geplänkel. Abgesehen davon, dass er sich von genau diesem Genre schon längst entfremdet hat.

„Vor allem hat sich Schlager auch gewaltig verändert in den letzten Jahren. Alles geht mehr um die Partymusik und da habe ich mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Da habe ich mich sehr bewusst davon entfernt“, so der gebürtige Südafrikaner, der sich selbst als „Middle of the Road“-Musiker bezeichnet. Á la Lionel Richie – nur eben auf Deutsch.

Schon früh spürte er, dass er irgendwann „sehr bekannt sein würde“. Kapitän der Rugby-Mannschaft, Jugendmeister im Kugelstoßen, großes Vorbild für viele an seiner Schule in Durban/ Südafrika. „Das hat mir sehr gut getan, dass ich mich an einen gewissen Bekanntheitsgrad sehr früh gewöhnt habe. Ob 10 Millionen Menschen dich lieben oder 1000 – das Gefühl ist gleich. Ich habe mich daran gewöhnt und bin Gott sei Dank im Kopf ziemlich normal geblieben. Ich nehme mich nicht so wichtig“, sagt er im KURIER-Interview.

Sein neues Album „Symphonie meines Lebens“ ist sein Innerstes, musikalisch nach außen gekehrt, sein Dankeschön an seine Fans.