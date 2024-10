Welches "mühsame" Bühnenritual Andreas Vitásek abgelegt hat

Auch sein „mühsames“ Bühnenritual hat er sich längst abgewöhnt. „Ich hab einen Nagel in der Tasche haben müssen, von dem Theater, in dem ich gerade auftrete. Das heißt, ich hab vor der Vorstellung oft Stunden verbracht, irgendwelche Nägel zu finden, die da vielleicht herumliegen“, erzählt er lachend.

Kabarettist Andreas Vitásek (tritt am 29. & am 30. Dezember mit „Nachlese“ auf) gießt zum Beispiel nach wie vor gerne Blei, „obwohl es für die Umwelt nicht so gut ist. Ich finde das so lustig. Das ist wie ein Rorschachtest in dreidimensional. Bei mir wird es eh immer ein Delfin“. Und er verschenkt auch Glücksschweinderl.

Mit dem Aberglauben kann auch Ausnahme-Künstlerin Marianne Mendt (tritt am 31. Dezember mit ihrer Band auf), die im kommenden September ihren 80er feiert, so gar nichts anfangen.

„Ich bin nicht abergläubisch, ich glaube an das Glück und dass das Leben das für einen bereithält, was man irgendwie bewältigen kann und was man gerade braucht. Zumindest in unserer privilegierten Situation hier, wo wir in Friedenszeiten leben. Ich glaube an Energien und, dass man als Mensch mehr beeinflussen kann, als man sich selbst bewusst ist. Wir sind ja Wesen voller Energie und sind quasi Teil dieses Universums und können mehr als wir wissen. Und wenn man das verwendet, ist das ein stärkerer Glücksbringer als komische kleine Schwammerl, die dann herumstehen und verstauben.“

Sie ist überhaupt nicht so ein „Silvester-Typ“. Es sei irgendwie immer ein Druck. „Mochte ich nie, dieses auf Knopfdruck feiern, dass alles besser wird. Weil in den letzten Jahren hat sich irgendwie herausgestellt, es wird überhaupt nicht besser.“