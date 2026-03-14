Brigitte Nielsen überraschte bei Heino-Doku: "Zwei blonde Ikonen!"

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Über 55 Millionen verkaufte Tonträger und mit 87 Jahren noch immer auf den Konzertbühnen zu finden - Entertainer Heino kann auf eine fast 70-jährige, erfolgreiche Karriere blicken, die aber noch lange nicht zu Ende ist. Aktuell befindet er sich auf einer Solo-Tournee mit über 80 Konzerten. Und da wird"s ihn auch heuer wieder in den "Bierkönig" auf Mallorca verschlagen. "Ich freue mich sehr darauf, vor allen Dingen, wenn ich da rauskomme und 5.000 Leute singen meine Lieder, dann mache ich mir schon mal meine Gedanken und denke, da hab ich doch in meinem Leben bis zum heutigen Tag alles richtig gemacht." In Kitzbühel jedenfalls, da wo Heino mittlerweile lebt, wurde jetzt seine VOX und RTL+-Doku "Heino - Karamba, Karacho, Kult!" (zu sehen im Streaming bei RTL+ und am 31. März um 20.15 Uhr, sowie am 7. April um 20.15 Uhr auf VOX) präsentiert.

Ein roter Teppich, beschallt mit Heino-Songs, gesäumt von jeder Menge Schaulustiger empfingen die zahlreichen Weggefährten und Freunde des großen Blonden mit der Bariton-Stimme. Alle Gäste:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Schlagerstar Roberto Blanco mit seiner Ehefrau Luzandra Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Die Volksmusik-Stars Marianne und Michael Hartl Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Volksmusikerin Margot Hellwig mit Regisseur Otto Retzer Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Heino holte sich gleich eine Popcorntüte Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Sänger Peter Orloff zeigte auf dem roten Teppich wie fit er ist Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Die Stanglwirt-Chefs Balthasar und Maria Hauser Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Der deutsche Comedian Oliver Pocher machte Selfies mit Fans Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Ex-"Hot Chocolate"-Frontmann Greg Bannis mit Peter Orloff Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Kitzbühels Kult-Wirtinnen Signe Reisch und Rosi Schipflinger Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Kult-Reality-TV-Stars Claudia Obert Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Julian F.M. Stoeckel und Sarah Kern Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Micaela Schäfer zeigte wie gewohnt viel Haut Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel "Herzbube" Wolfgang Schwalm mit Lebensgefährtin Diana Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Verena Kerth und Prinz Frédéric von Anhalt Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Doku-Premiere von Heino in Kitzbühel Musiker Franz Lambert

Es gibt wenig Menschen, die so gesegnet sind, dass sie so ein Charisma haben. Und da gehört Heino dazu. Legende, Granate, Superstar!", so die deutsche Unternehmerin und Reality-TV-Ikone Claudia Obert zum KURIER. Sie ist auch schon einmal gemeinsam mit ihm im "Bierkönig" auf Mallorca aufgetreten. Regie-Glatze Otto Retzer ist überhaupt schwerst fasziniert davon, dass Heino immer noch arbeitet. "Ich hätte gar keine Zeit zum Arbeiten. Ich bewundere das, wo er die Zeit hernimmt, dass er so viel arbeitet", so Retzer, der quasi direkt aus Thailand nach Kitzbühel gereist ist. "Er muss halt viel Geld einnehmen. In dem Alter braucht man sehr viel Geld", schmunzelte er.

Wir sind Showpferde und wir sind nicht dafür geboren worden, dass wir mit 65 in Rente gehen, dann auf dem Sofa sitzen, Däumchen drehen und warten, bis der nächste Heimatfilm kommt. Nein, wir machen selbst unsere Show! Und ich glaube, dass Heino am liebsten nach dem Auftritt umfällt und tot ist. Wir treten einfach weiter auf und machen es uns lustig", so der deutsche TV-Paradiesvogel Julian F. M. Stoeckel. Quasi in seinem Windschatten trippelte das deutsche Erotikmodel Micaela Schäfer über den Red Carpet - hart im Nehmen, denn es war schon ganz schön frisch, sie aber gewohnt freizügig an- beziehungsweise ausgezogen. "Nein, mir ist nicht kalt. Ich mag das so, außerdem will ich Heino gefallen", meinte sie augenzwinkernd. Auch "Ein bisschen Spaß muss sein"-Sänger Roberto Blanco machte seinem Freund Heino die Aufwartung. "Für ihn würde ich sogar hierher schwimmen, wenn es sein müsste!" Auch dabei war "Wildecker Herzbuben"-Sänger Wolfgang Schwalm, der ja nach 36 Jahren von seinem Sing-Partner Wilfried Gliem, der aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen ist, Abschied nehmen musste. Schwalm macht aber mit der Musik weiter - und zwar gemeinsam mit dem TV-Koch Mirko Reeh. "Warum soll ich aufhören? Auf die Dauer hilft nur Power", so Schwalm zum KURIER.

Extrem viel Power bewies auch Schlagersänger Peter Orloff, der gleich mal einige Liegestütze auf dem Red Carpet hinlegte. Und das mit 82! Auch dabei war der deutsche Comedian Oliver Pocher, der mit Heino schon den Wiener Opernball besucht hat. "Jeder kennt Heino oder einen Song von ihm, wie er den intoniert oder gesungen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Lebensleistung. Er ist seit fast 70 Jahren in der Branche und das muss man einfach einmal respektieren und dass er heute ganz fit noch dasteht, das ist schon alle Ehre wert", so Pocher.

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