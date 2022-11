"Blind Side"-Star Quinton Aaron verrät: "Ich war in Sandra Bullock verliebt"

Seinen Durchbruch hatte der Schauspieler übrigens an der Seite von Sandra Bullock im Film "The Blind Side – Die große Chance", der in ein paar Tagen 13-jähriges Jubiläum feiert. "Ich kann mich noch erinnern, dass ich so verliebt in Sandra Bullock war", lachte Quinton Aaron im KURIER-Gespräch.