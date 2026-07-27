Birgit Minichmayr spricht erstmals über die Liebe ihres Lebens

Seit vier Jahren ist sie mit ihrem Burgtheaterkollegen Itay Tiran (46) liiert. „Itay ist mein Freund, mein Liebhaber, mein Kumpel, mein wichtigster Ratgeber, der, der mich am besten kennt. Er ist einfach alles für mich“, so die Mimin zur Zeit. „Er ist das, was man wohl die Liebe meines Lebens nennt, ganz eindeutig“, ist sie sich sicher.

Ihr Privatleben hält Schauspielerin Birgit Minichmayr (49) eigentlich gerne bedeckt. Doch jetzt sprach sie erstmals in einem Interview über ihre ganz große Liebe.

Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Burgtheater-Sponsorentreffen. Und man habe sich auf Anhieb bestens verstanden. Die beiden haben auch schon zusammen gespielt - und zwar Maria Stuart von Friedrich Schiller. Die Beziehung sei aber zu Beginn nur freundschaftlich gewesen, wie sie erzählt.

Mit einem österreichischen Unternehmer, von dem Minichmayr längst geschieden ist, hat sie ihre 8-jährigen Zwillingsmädchen. Und auch mit ihnen versteht sich Tiran blendend.

„Itay investiert viel in unsere Familie und hat ein unglaublich gutes Verhältnis zu meinen Töchtern. Anfangs war er halt da, immer wieder, hat mit uns gegessen und mit den Mädchen gespielt. Hat auch mal vorgelesen, da waren sie ja noch nicht in der Schule. Und dann haben wir sie gefragt, wie sie es fänden, wenn er bei uns einzieht. Sie mochten die Idee.“ Für ihre Kinder sei er ein „vollwertiges Mitglied der Familie“.