Birgit Minichmayr als trauernde Mutter: Am Tag, als die Sonne stillstand

Schwere Themen bewegen die österreichischen Filme, die heuer an prominenter Stelle in Cannes gezeigt werden. Marie Kreutzers packende Familienkonstellation „Gentle Monster“ erzählt von einem pädophilen Vater, Sandra Wollners traumtänzerisches Trauerdrama „Everytime“ verarbeitet den Verlust eines Kindes. Beide feierten Premiere in Cannes – Kreutzer im Wettbewerb um die Goldene Palme, Wollner in der renommierten Schiene „Un Certain Regard“. Aber damit hat es sich auch schon mit den Ähnlichkeiten zweier Filmemacherinnen, deren ästhetische und erzählerische Zugänge unterschiedlicher nicht sein könnten.

Sandra Wollners filmische Sensibilität ist singulär im österreichischen Kino und zeichnet sich sowohl durch formale als auch inhaltliche Radikalität aus. Die letzte Arbeit der 1983 in Leoben geborenen Regisseurin, wohnhaft in Berlin, nannte sich „The Trouble with Being Born“ (2020) und stellte einen humanoiden Kindroboter in den Mittelpunkt, dessen Maschinenkörper zur Projektionsfläche von Sehnsüchten und (inzestuösem) Begehren seiner erwachsenen Umwelt wurde. Auch ihr neuer Film „Everytime“ ist auf allen Ebenen herausragend – beginnend mit der Hauptdarstellerin: Burgschauspielerin Birgit Minichmayr spielt eine alleinerziehende Mutter namens Ella, die mit ihren zwei Töchtern Jessie und Melli in Berlin lebt. Für den kommenden Tag ist die traditionelle Urlaubsreise nach Teneriffa geplant, doch nächtens schleicht sich Jessie mit ihrem Boyfriend Lux ins Berliner Nachtleben und geht auf einen Drogentrip, den sie nicht überlebt.

Danach ist die Welt für Mutter, kleine Schwester und Freund, der sich mit Selbstvorwürfen quält, eine andere. Wie ist es aber trotzdem möglich, dass alles so weitergeht, als wäre nichts gewesen? Müsste nicht eigentlich die Sonne stillstehen?