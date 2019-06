Best of Bierlein: Der Stil der Kanzlerin

Sie ist ohne jeden Zweifel die meistbestaunte Frau des Landes und der Stunde: Brigitte Bierlein, in drei Wochen übrigens 70, was ihr keiner ansieht. Was ihr hingegen jeder ansieht, ist – über Klugheit und Kompetenz hinaus – die Stilsicherheit im Auftritt. Ihr Look ist ebenso liebe- wie geschmackvoll gewählt. Sie legt großen Wert auf ihr Äußeres, ohne dass es sich zwingend um sündteure Designerstücke handelt.