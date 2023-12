Bei Heribert Kasper sorgte falscher Louis-Vuitton-Schal für Blamage

Autsch! Dieses Geschenk ging wohl voll daneben. Mr. Ferrari Heribert Kasper hat zu seinem Geburtstag von Mausi Lugner einen besonderen Schal bekommen.

"Einen ,angeblich' Orignal-Louis-Vuitton Schal", wie er erzählt. "Nachdem ich aber überhaupt kein Schal-Träger bin und war und es ja schade wäre so einen sehr teuren Schal einfach nur daheim liegen zu lassen, habe ich mir erlaubt, diesen meiner Ex-Frau Karin in Leibnitz als Weihnachtsgeschenk zu übergeben. Karin ist nämlich ein großer Louis-Vuitton-Fan und Sammlerin", so Kasper.

"Als meine Ex-Frau ihr Geschenk dort aufmachte war die Blamage für mich perfekt! Ein Fake-Schal! Ich war entsetzt und vor der Familie blamiert!"

Sein Fehler sei gewesen, den Schal vorab nicht zu checken, sondern ihn einfach einzupacken. "Aber ich habe den Aussagen von Christina ja voll vertraut!", gibt sich Kasper zerknirscht.

"Wenn es nicht so enttäuschend und peinlich für mich wäre, wäre dies alles ja schon wieder sehr lustig und zum Lachen", so Kasper.

"Aussage meiner Ex-Frau Karin: ,Die Freundschaft ist Christina nicht sehr viel wert! Da wäre es ja besser gewesen, sie schenkt dir gar nichts zum Geburtstag!' Das hat mich innerlich sehr getroffen!"

Aber, ob echt oder nicht, der Schal wärmt bestimmt auch so ...