Beatrice Egli über Silbereisen: "Teilen uns die Bühne, nicht die Herzen"

Im Gepäck hatte sie ihr neues "Best Of"-Album "Bunt" – inklusive sechs brandneuer Lieder. "Eine Zeitreise in die 1980er-Jahre, denn alle sechs neuen Songs sind in dem Stil verpackt. Die Zeitreise hat richtig Spaß gemacht. Ich habe sie ja leider nicht erlebt und so habe ich mir die 1980er hierher geholt", so Egli, die mittlerweile zu den gefragtesten Sternen am Schlagerhimmel zählt.