Beatle-Ex Heather Mills ließ beim Juristenball tief blicken

Auf Einladung von Marika Lichter schaute selbst Paul McCartney -Ex-Frau Heather Mills vorbei. Die Ballfrisur ersparte sie sich gleich und ihr Kleid hatte auch einen raffinierten Ausschnitt, der ein bisschen was erahnen ließ.

"Ein guter Anwalt kennt das Gesetz, ein großartiger Anwalt kennt den Richter“, so ein bekanntes Sprichwort. Beim Juristenball in der Wiener Hofburg sind aber nicht nur Anwälte und Richter aufeinandergetroffen, sondern auch zahlreiche Promis aus ganz anderen Bereichen.

„Ich bin überwältigt und hätte nie mit einer so großzügigen, wundervollen, imperialen Nacht gerechnet“, zeigte sie sich begeistert.

Diesmal stand alles unter dem Motto „Vienna meets Tokyo“ und von der Dekoration bis hin zu den musikalischen Einlagen erinnerte alles an Fernost. Selbst Falco-Musicalstar Axel Herrig performte die Show „Falco – Welcome to Japan“.

„Ich bin überwältigt vom Zuspruch, den unser Ball, mit einem doch nicht alltäglichen Thema, in diesem Jahr erfahren durfte“, so Juristenverbandspräsident Alexander Taiyo Scheuwimmer, der selbst japanische Wurzeln hat.

Mit dabei: Europapolitiker Othmar Karas, Danielle Spera, Ministerin Alma Zadić, Geigerin Lidia Baich und viele mehr.