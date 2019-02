Bariton Unterreiner als Rosenkavalier für Königin Silvia

Einen ganz besonderen Bezug zu Tirol hat das Schwedische Königspaar Carl Gustaf und Silvia – nach dem Kennenlernen bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München, hat es sich kurz nach den Winterspielen von Innsbruck 1976, bei denen Königin Silvia stellvertretende Protokollchefin war, verlobt.

Auch bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld sind die royalen Ski-Fans Carl Gustaf und Silvia von Schweden mit dabei, um die Athleten anzufeuern. Beide nahmen auch gemeinsam mit Alt-Bundespräsident Heinz Fischer und seiner Ehefrau Margit, FIS-Präsident Gian Franco Kasper, ÖSV Präsident Peter Schröcksnadel, Henrik Sundström – CEO des Hauptsponsors der Spiele Stora Enso - mit seiner Ehefrau und Landeshauptman Günther Platter an der eleganten FIS-Gala in Elisabeth Gürtlers Nobel-Hotel Astoria teil.