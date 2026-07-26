Wie Model Barbara Meier ihren 40. Geburtstag gefeiert hat

Am Samstag wurde die ehemalige „Germany's next Topmodel“-Siegerin und die Unternehmerin Barbara Meier 40 Jahre alt. Und natürlich hat sie das auch gefeiert, zwar nicht ganz so groß wie gewohnt, aber dafür in ihrer Heimatstadt Amberg.

Essen mussten die Gäste aber vorab zu Hause, denn ein Buffet war nicht vorgesehen. Dafür gab's den Dresscode: Weiß mit bunten, bequemen Schuhen.

„Jeder will immer etwas anderes essen. Die einen essen kein Fleisch, die anderen etwas anderes nicht. Da dachte ich mir: Jeder soll essen, was er will – und wir feiern einfach nur“, sagte sie gegenüber der deutschen Bild.