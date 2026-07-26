Wie Model Barbara Meier ihren 40. Geburtstag gefeiert hat
Am Samstag wurde die ehemalige „Germany's next Topmodel“-Siegerin und die Unternehmerin Barbara Meier 40 Jahre alt. Und natürlich hat sie das auch gefeiert, zwar nicht ganz so groß wie gewohnt, aber dafür in ihrer Heimatstadt Amberg.
Essen mussten die Gäste aber vorab zu Hause, denn ein Buffet war nicht vorgesehen. Dafür gab's den Dresscode: Weiß mit bunten, bequemen Schuhen.
„Jeder will immer etwas anderes essen. Die einen essen kein Fleisch, die anderen etwas anderes nicht. Da dachte ich mir: Jeder soll essen, was er will – und wir feiern einfach nur“, sagte sie gegenüber der deutschen Bild.
Liegt vielleicht auch an den finanziellen Schwierigkeiten, die ihr Ehemann Klemens Hallmann derzeit hat. Im August 2025 musste er nämlich Privatinsolvenz anmelden.
„In einer Ehe muss man immer durch schwierige Zeiten gehen. Manchmal durch gute, manchmal durch schwierige. So ist das Leben. Ich glaube, das kennt jeder. Man muss zusammenhalten“, so Meier zur Bild.
Jedenfalls dürfte es trotz allem ein lustiges Fest gewesen sein. Denn danach postete sie auf Instagram: „Lange hab ich überlegt, was man an seinem 40. Geburtstag macht. Und ich hab die schönste Idee gefunden: Mit meiner Familie, Verwandtschaft und meinen Kindergartenfreunden eine Zeitreise in meine Jugend.“
Und weiter: „Wir haben nicht mich gefeiert, sondern haben ein Familienfest gemacht, haben Kinderbilder angeschaut und die Band aus meiner Jugend, mit der ich schon seit 20 Jahren befreundet bin, hat für mich gespielt. Danke an meine Liebsten für diese schönen Momente.“
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