Barbara Meier: "Ich wollte nie von jemandem abhängig sein"

Seit 2022 ist Model und Schauspielerin Barbara Meier (39) Ehrenbeauftragte der Organisation UNICEF Österreich und setzt sich in dieser Funktion für Kinderrechte ein. Im Vorfeld des Weltfrauentages am 8. März ist es ihr besonders wichtig, auf die Rechte von Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen.

"Ich finde, am Weltfrauentag sollten wir uns schon auf die Rechte konzentrieren. Ich weiß gar nicht, woher das gekommen ist, dass Frauen da Geschenke bekommen. Wir wollen ja kein Geschenk, sondern Gleichberechtigung."

Zwei Töchter Die gebürtige Deutsche ist ja selbst Mutter der beiden Mädchen Marie-Therese (5) und Emilia Elise (3). "Die Große bekommt natürlich schon mit, dass ich öfter bei UNICEF bin und ich versuche, ihr manche Sachen auch kindgerecht zu erklären, und stoße schon manchmal auch an meine Grenzen. Wenn sie fragt, warum Mädchen in anderen Ländern nicht in die Schule gehen dürfen, weiß ich oft nicht, wie ich ihr das erklären soll. Es gibt ja keinen logischen Grund dafür, warum Mädchen etwas nicht dürfen, was Buben dürfen", so Meier im KURIER-Gespräch.

Sie hofft, "dass ich es schaffe, ihnen die richtigen Werte mitzugeben. Da bin ich echt sehr bemüht, ihnen das auch vorzuleben. Kinder sind ja leider ein Spiegel und die kopieren dann auch jede kleine Macke, die man hat, die auch nicht so gut ist", lacht sie. So möchte sie ihnen etwa ihre Unabhängigkeit als Frau vorleben. Denn Meier meint, sie habe schon immer ihr eigenes Geld verdient. "Das war schon während der Schulzeit so. Da habe ich in den Sommerferien Regale eingeschlichtet. Ich wollte weder von meinen Eltern abhängig sein, noch von jemand anderem."

Unabhängigkeit Besonders wichtig sei es ihr, "meinen Kindern zu zeigen, dass man als Frau auch seine eigenen Sachen haben kann, eigene Freunde, ein eigenes berufliches Umfeld und trotzdem eine gute Partnerschaft haben kann. Das eine schließt das andere ja nicht aus". Barbara Meier ist seit 2019 mit dem Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet. Im Sommer wurde bekannt, dass er Insolvenz anmelden musste. Ihre beruflichen Belange hält das Ehepaar getrennt, so Meier.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER Barbara Meier und Klemens Hallmann