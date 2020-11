Barbara Klein & Krista Schweiggl: Kabarett ist keine Frage des Alters

„Es muss insgesamt mehr aufgestanden werden. Ich mache den Frauen gar keinen Vorwurf, ich mache den Männern einen Vorwurf, die nicht verstehen, dass ein Team, das durchwachsen ist in jeder Richtung, also auch von der Herkunft her oder von der Hautfarbe her oder eben vom Gender, einfach etwas ist, das viel mehr bringt“, meint sie. „Viel mehr Fantasie, Weite, Spektrum, andere Lebenserfahrungen und auch nutzbar ist. Im Privaten, aber vor allem auch im Beruflichen. Es ist unverständlich, wieso Frauen noch immer nicht gleich in der Hierarchie sind, gleich viel verdienen. Man fasst es einfach nicht“, sagt die Schauspielerin, die 1997 eine der Initiatorinnen des österreichischen Frauenvolksbegehrens war, das von knapp 645.000 Personen (11,17% der Wahlberechtigten) unterzeichnet wurde.

„Es ist ein patriarchales System. Es wird sehr viel Profit gemacht auf dieser Basis. Die Ausgrenzung von Frauen hilft natürlich Männern Karriere zu machen und schafft Profit.“

Auch Frauen in der Kabarettszene sieht sie nach wie vor benachteiligt. Erst im Juli gab es große Aufregung bezüglich des ORF-Sommerkabaretts, weil da anfangs keine weibliche Beteiligung vorgesehen war.

„Die Leute, die oben sitzen und entscheiden, sind meist Männer und die finden halt Frauen nicht so wahnsinnig lustig. Sie haben aber keine Ahnung, wie lustig Frauen Frauen finden. Und sie interessieren sich auch nicht dafür. Aber das Problem haben wir in allen Wirtschaftsbereichen, dass die weibliche Kundschaft ignoriert wird. Auch der weibliche Patient wird ignoriert.“