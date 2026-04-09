Babynews bei Puls4: Moderatorin erwartet ihr erstes Kind

Seit Dezember 2015 ist Dori Bauer Moderatorin beim TV-Sender Puls4. Und jetzt hat die 38-Jährige eine neue Aufgabe, sie wird nämlich zum ersten Mal Mama.

Derzeit befindet sie sich auf Urlaub. Und von dort hat sie die süßen News verkündet. Sie postete ein Babybauchfoto auf Instagram. Und ein Bild, das den Schriftzug "Beachbaby 2026" im Sand zeigt.