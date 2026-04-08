Überraschung! ORF-"Fit mit den Stars"-Turnerin Conny Kreuter ist schwanger

Was war das nicht für eine Überraschung, als Moderatorin Eva Pölzl am Mittwochmorgen in der ORF-Sendung "Guten Morgen Österreich" ein Ultraschallbild einspielte und dann verriet, dass die "Fit mit den Stars"-Turnerin Conny Kreuter ein Baby erwartet.

"Ja, ich turne seit einiger Zeit zu zweit auf der Matte", lachte diese. "Am Anfang war es eine irrsinnige Müdigkeit, ich hab unglaublich viel absagen wollen und müssen, weil ich so viel geschlafen habe und wahnsinnige Übelkeit, was auch schwierig war mit dem Job, weil du ja immer fröhlich sein musst", erzählte sie über die erste Zeit.

Conny Kreuter sei bereits seit längerem in einer Beziehung. Ihr Partner und sie hätten das aber ganz locker gesehen: "Wenn es passiert, dann passiert es und wenn nicht, dann nicht."