Babynews bei Michael Ostrowski und Hilde Dalik

Am 22. August 2012 bestätigten Michael Ostrowski und "Vorstadtweib" Hilde Dalik bei einer Filmpremiere im Wiener Volkstheater gegenüber dem KURIER: „Ja, wir sind ein Paar.“ Zuvor war monatelang über den Beziehungsstatus der beiden Mimen gerätselt worden. Und danach auch immer mal wieder. Man will nicht gerne übers Privatleben sprechen, heißt es bei den beiden.

Und auch jetzt gibt man sich eher wortkarg. Bei der Filmpremiere zu "Kalte Füße" wurde Ostrowski am falschen Fuß erwischt - angesprochen auf den bevorstehenden Nachwuchst, wirkte er überrumpelt: "Was, wie ... woher wisst ihr? Ähm danke, aber dazu sage ich nichts", so der Schauspieler gegenüber "Heute".

Klingt aber nicht nach Dementi. Also herzlichen Glückwunsch!