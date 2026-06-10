Autor und Ex-"Dancing Star" Omar Khir Alanam wird wieder Papa

"Das Leben hat uns schon viele Geschichten geschenkt. Bald beginnt ein neues Kapitel", schreibt der Autor und Poetry Slammer Omar Khir Alanam zu einem Foto auf Instagram, das ihn mit seiner Freundin Nina zeigt, die schwanger ist.

Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Profitänzerin Conny Kreuter (die beiden lernten einander bei "Dancing Stars" 2023 kennen) fragte gleich neugierig nach, wann es denn so weit sei. Und Omar hat mit dem 5. September auch gleich den Geburtstermin verraten.