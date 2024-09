Austro-VIPs feiern mit echten Bond-Girls 007-Ausstellungseröffnung in Wien

Hollywood in der METAstadt, denn dort wurde Mittwochabend die "007 Action Vienna"-Ausstellung eröffnet. Und unter den Gästen waren auch zwei echte Bond-Girls, nämlich Maryam d’Abo ("Der Hauch des Todes") und Caterina Murino ("Casino Royale").

"Es ist wunderbar, wieder in Wien zu sein, wo wir ,Der Hauch des Todes' gedreht haben, und zu sehen, wie das Vermächtnis von Bond weiterhin ein neues Publikum in seinen Bann zieht", so Maryam d'Abo.