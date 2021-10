Ausnahmegitarrist Harri Stojka: "Ohne meine Frau wäre ich nicht mehr hier"

Auch seine Frau Valerie, die er 1986 geheiratet hat, war Stojka immer eine große Stütze. „Ich glaube, dass ich nicht mehr hier wäre, wenn ich meine Frau nicht gehabt hätte. Sie hat mir so was von geholfen damals. In einer Zeit, wo ich wirklich am Abstürzen war. Danke, Valerie.“

Keine Macht den Drogen

Seinem jüngeren Ich würde er heute gerne Folgendes mitgeben. „No Drugs. Und damit meine ich auch den Alkohol, der eine ganz, ganz gefährliche Droge ist. Das weiß ich leider aus eigener Erfahrung.“

Derzeit arbeitet der Autodidakt („Ich kann nur mit Banknoten etwas anfangen.“) zwar schon wieder an brandneuer Musik, „eigene Songs, diesmal aber mit psychedelischen Einlagen“, aber mit seinem letzten Album „Salut to Jimi Hendrix“ steht er momentan auf der Bühne, wie zum Beispiel am 14. Oktober in der Arena Wien.

Ein gesunder Lebensstil, kein Alkohol, keine Drogen und viele Kilometer per pedes, halten den Musiker dafür fit. „Gesundheit für mich und meine Familie. Und dass dieses Corona-Zeug endlich aufhört. Dass wir wieder zur Normalität zurückkönnen“, würde er sich für die Zukunft wünschen.

Ob Beatles oder Rolling Stones, Harri Stojkas Vorbilder oder was es mit dem Plektrum auf sich hat, sehen Sie im Video oben.