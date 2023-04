Arnold Schwarzenegger "sehr, sehr stolz" auf Hollywoodstar-Schwiegersohn

Zum dritten Mal schickt Regisseur James Gunn die Guardians Of The Galaxy durchs All. Die Außenseitertruppe um Star-Lord (Chris Pratt) lebt im sogenannten Knowhere ein entspanntes neues Leben. Dort bleibt es aber nicht lange ruhig. Das Weltraumspektakel "Guardians Of The Galaxy Vol. 3" schließt im Marvel Cinematic Universe an die Filme "Avengers: Endgame" und "Thor: Love and Thunder" an, in denen die Guardians ebenfalls mitwirkten. Ab 3. Mai ist der Film in Österreich im Kino zu sehen. Action-Star Arnold Schwarzenegger scheint er jedenfalls zu gefallen.

