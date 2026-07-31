Bilder: Arnold Schwarzenegger lässt am 79. Geburtstag Muskeln spielen

Arnold Schwarzenegger lässt an seinem 79. Geburtstag die Muskeln spielen. „Ich möchte keine Geschenke“, schrieb der gebürtige Österreicher, der als Bodybuilder und Actiondarsteller zum Weltstar wurde, auf Instagram. Stattdessen würden er und sein Team die Fitnessbranche auf den Kopf stellen. Auf zwei Fotos stemmt Schwarzenegger unter blauem Himmel an Kraftgeräten Gewichte. Dabei stellt er kräftige Oberarmmuskeln zur Schau.

Seine Follower und Followerinnen spornt er mit einem Schnupperpreis dazu an, „Arnold's Pump Club“ beizutreten. Dieses Online-Fitnessprogramm liege ihm sehr am Herzen. Seit Jahrzehnten bemühe er sich darum, Leute zum Training zu motivieren, schreibt Schwarzenegger.