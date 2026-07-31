Ralph Siegel konnte nach Koma Intensivstation verlassen

Der schwer erkrankte Schlagerkomponist Ralph Siegel (80) ist von der Intensivstation auf die normale Station eines Krankenhauses verlegt worden. „Verhältnismäßig geht es mir gut“, berichtete er der Bild-Zeitung. Sein Arzt habe ihm gesagt, wenn er noch einen Tag länger in Spanien geblieben wäre oder dort in irgendeine Klinik eingeliefert worden wäre, dann würde er nicht mehr leben. „Einen Tag später und ich wäre tot gewesen.“

Siegel war aufgrund einer Lungenentzündung Anfang Juli in ein künstliches Koma versetzt worden. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass der Komponist wieder erwacht ist.

Drei Jahre lang fast nur im Bett und am Sofa

Nun wolle er zu Kräften kommen, sagte er der Bild: „Ich habe die letzten drei Jahre, bis auf ein paar Termine und meinen Geburtstag, eigentlich nur im Bett oder auf dem Sofa gelegen. Ich habe unterschätzt, wie wenig ich mich bewegt habe und was das mit dem Körper macht.“