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Austropromis

Salzburger Festspiele: Premierengästen fanden sich bei Oper auf dem Mars wieder

„Ariadne auf Naxos“ feierte Premiere im Haus für Mozart. Davor lud ORF-Interims-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zum Cocktail.
Stefanie Weichselbaum
03.08.2026, 18:01

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Drei elegant gekleidete Frauen stehen lächelnd in einem Innenraum mit Holzfußboden.

Beim Komponieren der Oper „Ariadne auf Naxos“ hat Richard Strauss wohl eher nicht daran gedacht, dass die Handlung vom Wiener Rokoko einmal auf den Mars verlegt werden würde. Dafür erntete Regisseur Ersan Mondtag übrigens viele Buhrufe.

„Ariadne“ bei den Salzburger Festspielen: Die Marsmännchen hassen Oper

Im Publikum saßen auch die Strauss-Urenkelinnen Madeleine Rohla-Strauss und Marie-Theres Strauss-Leeb.

Vor der Premiere lud der ORF noch zum Cocktail im Festspielhaus. Ein Großteil der Gäste, die Interims-Generaldirektorin Ingrid Thurnher geladen hatte, gingen dann auch direkt ins Haus für Mozart zur Opernpremiere. Und das ganz schön rasch, denn dunkle Wolken zogen auf und die Salzburger Altstadt wurde von einem heftigen Regenguss heimgesucht.

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Premierengäste "Ariadne auf Naxos"

Moderatorin Teresa Vogl

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Premierengäste "Ariadne auf Naxos"

Werner und Martina Fasslabend

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Premierengäste "Ariadne auf Naxos"

Designerin Carolin Sinemus

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Premierengäste "Ariadne auf Naxos"

Schauspieler Christoph Luser, Künstler Albert Ostermaier und Galerist Thaddaeus Ropac   

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Premierengäste "Ariadne auf Naxos"

Palfinger-CEO Andreas Klauser mit Ehefrau Jolanta

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Premierengäste "Ariadne auf Naxos"

Energie AG Vorstand Leonhard Schitter mit Ehefrau Christine  

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Premierengäste "Ariadne auf Naxos"

Madeleine Rohla-Strauss, Marie-Theres Strauss-Leeb und Suzanne Harf

Dieser war für „Jedermann“ Philipp Hochmair übrigens so überraschend, dass er kurz vor Beginn der „Jedermann“-Vorstellung (natürlich im Festspielhaus und nicht am Domplatz) beim Würstelstand festsaß.

Heftiges Gewitter in Salzburg: „Jedermann“ Philipp Hochmair bei Würstelstand gefangen

Unter den Operngästen waren Birgit Lauda mit Ehemann Marcus Sieberer, Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner, Palfinger-CEO Andreas Klauser, die Festspielstammgäste Eva Maria Baronin von Schilgen mit Klaus Mathis u.v.m.

Oper Konzert ORF
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