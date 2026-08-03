Salzburger Festspiele: Premierengästen fanden sich bei Oper auf dem Mars wieder

Beim Komponieren der Oper „Ariadne auf Naxos“ hat Richard Strauss wohl eher nicht daran gedacht, dass die Handlung vom Wiener Rokoko einmal auf den Mars verlegt werden würde. Dafür erntete Regisseur Ersan Mondtag übrigens viele Buhrufe.

Im Publikum saßen auch die Strauss-Urenkelinnen Madeleine Rohla-Strauss und Marie-Theres Strauss-Leeb. Vor der Premiere lud der ORF noch zum Cocktail im Festspielhaus. Ein Großteil der Gäste, die Interims-Generaldirektorin Ingrid Thurnher geladen hatte, gingen dann auch direkt ins Haus für Mozart zur Opernpremiere. Und das ganz schön rasch, denn dunkle Wolken zogen auf und die Salzburger Altstadt wurde von einem heftigen Regenguss heimgesucht.

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Dieser war für „Jedermann“ Philipp Hochmair übrigens so überraschend, dass er kurz vor Beginn der „Jedermann“-Vorstellung (natürlich im Festspielhaus und nicht am Domplatz) beim Würstelstand festsaß.