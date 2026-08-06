Arabella Kiesbauer über Sohn: „Wir lieben und wir hassen uns“

Moderatorin Arabella Kiesbauer liebt ihre Kinder Nika (18) und Neo (15) über alles. Auf ihre Tochter Nika ist ist sie im Moment besonders stolz, denn sie hat ihren Schulabschluss mit Bravour gemeistert.

„Sie ist wahnsinnig gescheit. Sie ist wirklich the Brain und sie hat zwei Abis gemacht. Sie hat das französische Baccalauréat gemacht auf französisch und die österreichische Matura dazu, also sie hat wirklich was im Kopf. Und sie studiert jetzt auch gleich mal zwei Studien, damit ihr nicht langweilig wird. Eins für den Kopf und eins fürs Herz“, erzählte Kiesbauer im Interview mit dem Magazin „Gala“.

Auch, wenn Tochter Nika jetzt mit der Schule fertig ist, wird sie nicht gleich das Familienheim verlassen. „Ich hoffe, sie wird irgendwann ausziehen, weil ich glaube nicht, dass es sehr produktiv ist, wenn man bis 40 noch zu Hause wohnt. Aber natürlich hätte ich sie gerne noch ein bisschen zu Hause. Ich bin so eine richtige Mama und eine richtige Glucke, aber sie wird jetzt natürlich sukzessive ausziehen.“