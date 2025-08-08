TV-Star Arabella Kiesbauer ist ihren Kindern "megapeinlich"

Seit 1987 ist Arabella Kiesbauer im Fernsehgeschäft tätig. Momentan ist sie gefragter denn je. Sie moderiert zum Beispiel auf ATV die Kultsendung "Bauer sucht Frau. Neuerdings präsentiert sie auch die RTL2-Sendung "Kampf der Realitystars". Und ab Herbst kommt auch noch auf Puls 4 und dessen Streamer Joyn die Sendung "Bares für Rares" dazu.

Ihren zwei Kindern ist die Mama aber trotzdem "megapeinlich", wie Kiesbauer jetzt lachend in einem RTL-Interview erzählte.

"Meine Kinder sind gerade in der Phase, wo sowieso alles unmöglich und peinlich ist. Und die Mama ist sowieso peinlich und deswegen sowieso megapeinlich", schmunzelt sie da.

"Das ist ganz normale Pubertät und ich sitze da im selben Boot, wie viele Eltern", so die Moderatorin. "Ich glaube, alle Eltern, die pubertierende Kinder haben, wissen wovon ich spreche."

Seit November 2004 ist Kiesbauer mit Florens Eblinger verheiratet, die beiden haben die Kinder Nika (17) und Neo (14).