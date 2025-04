Anna Strigl kontert Ekkers "Dancing Stars"-Kritik: "Hab mich schon wie ein Steak gefühlt"

Wallendes Haar und tief ausgeschnittenes Kleid, so zeigte sich Content-Creatorin Anna Strigl am Freitag im ORF-Ballroom. Zu Wandas "Bussi Baby" tanzte sie gemeinsam mit ihrem Profi Herby Stanonik eine Rumba.

"Du gehst in ein Restaurant, kriegst was serviert, das schaut wunderschön aus, nach Fleisch – wie ein Steak. Du beißt rein, und es ist Tofu", meinte Juror Balázs Ekker dazu. Er hätte sich "in diesem fetzigen Kleid eine dreckige, feurige Rumba" gewünscht. Von der Jury gab's 22 Punkte.