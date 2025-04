Panik bei "Dancing Stars": Lugner und Campisi waren sicher – "Scheiße, das war's"

Eine emotionale Achterbahnfahrt war die "Dancing Stars"-Show am Freitag für Simone Lugner und ihren Tanzpartner Danilo Campisi . "Endlich angekommen", meinte Juror Balázs Ekker zum Cha-Cha-Cha. Die Punkte waren aber dann doch nicht so berauschend - 19 gab's von der Jury.

"Sogar ich und ich hab ja ein bisschen Sendungserfahrung, hab gedacht: 'Scheiße, das war's.' Und dann hab ich schon zu Simone gesagt: 'Du hast das toll gemacht, mehr war nicht drinnen. Du hast das Maximum gegeben, jetzt hast du Zeit für deinen Garten, jetzt kannst du Sachen anbauen. Seelisch habe ich mich schon von der Sendung verabschiedet", so Danilo Campisi im KURIER-Gespräch.

Und die beiden mussten dann auch noch bis ganz zum Schluss zittern - teilten sie sich doch am Ende die ORF-Bühne nur mehr mit dem Favoritenpaar Julia Cencig und Patrick Seebauer .

Aber, dem war nicht so, denn überraschenderweise mussten Julia Cencig und Patrick Seebauer gehen.

"Die Tatsache, dass wir weiter sind, war für mich so wie der Anruf, dass ich wieder engagiert bin. Es beginnt eine neue Staffel ab heute. In meinem Kopf war ich schon draußen", so Campisi emotional.