Tofubeschau

Du gehst in ein Restaurant, kriegst was serviert, das schaut wunderschön aus, nach Fleisch – wie ein Steak. Du beißt rein, und es ist Tofu.“ Wie man weiß, ist nicht alles, was hinkt, auch ein Vergleich, und in der Hitliste unglücklicher Vergleiche rangiert der zwischen Fleisch und Tofu noch weit vor jenem zwischen Äpfeln und Birnen.

Dancing-Stars-Juror Balász Ekker griff am Freitagabend trotzdem in diese Kiste, um zu sagen, dass ihm eine Rumba zu wenig „dreckig“ gewesen war – wo das Kleid der Promi-Influencerin Anna Strigl doch so freizügig gewesen sei.

Ich werde die Parallelität von Prüderie und Exhibitionismus in dieser Branche nie verstehen. Turnier- und Show-Tanz ist, wie man in der Show ja sieht, zunächst einmal Kontrolle. Dass man mit Kostümen die Illusion von Erotik aufrechterhält, trägt vielleicht noch zur Spannung bei. Fleischeslust-Metaphern wirken aber doch ziemlich daneben.