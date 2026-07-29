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Austropromis

Anna Netrebko macht in ihrer Auszeit auf Wüstenprinzessin

Die Operndiva hat ja Anfang Juli eine gesundheitlich bedingte Auszeit angekündigt. Diese verbringt sie derzeit in den USA.
29.07.2026, 12:48

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Opernstar Anna Netrebko in der Wüste Arizonas

Die gefeierte Opernsängerin Anna Netrebko hat ja Anfang Juli mehrere Auftritte abgesagt. Eine körperliche und stimmliche Erschöpfung zwangen sie zu einer Auszeit. Mehrere Wochen sei sie jetzt krankgeschrieben.

Anna Netrebko meldet sich während Auszeit: „Bin nicht verschwunden“

Ihre Fans lässt sie an ihrer Auszeit via Instagram aber teilhaben. Derzeit befindet sie sich in den USA. Genauergesagt in Arizona.

Sie postete beeindruckende Bilder vom Monument Valley. „Das muss man mindestens einmal im Leben gesehen haben“, so Netrebko.

Wie eine Wüstenprinzessin zeigt sie sich da zum Beispiel in einer orangefarbenen Traumrobe.

Und natürlich fragen sich die Fans, wann denn jetzt der Opernstar wieder auf die Bühne zurückkehren wird. Ihr Bühnencomeback ist angeblich für den 30. August geplant. Da steht dann die Oper Aida in Verona an.

 

Oper Anna Netrebko
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