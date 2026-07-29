Anna Netrebko macht in ihrer Auszeit auf Wüstenprinzessin

Die gefeierte Opernsängerin Anna Netrebko hat ja Anfang Juli mehrere Auftritte abgesagt. Eine körperliche und stimmliche Erschöpfung zwangen sie zu einer Auszeit. Mehrere Wochen sei sie jetzt krankgeschrieben.

Ihre Fans lässt sie an ihrer Auszeit via Instagram aber teilhaben. Derzeit befindet sie sich in den USA. Genauergesagt in Arizona.

Sie postete beeindruckende Bilder vom Monument Valley. „Das muss man mindestens einmal im Leben gesehen haben“, so Netrebko.

Wie eine Wüstenprinzessin zeigt sie sich da zum Beispiel in einer orangefarbenen Traumrobe.