Anna Netrebko eröffnet den Opernball & feiert fünf Jahre Liebe

Mittwochabend gab’s bei der Generalprobe im 50 Meter langen Ballsaal den letzten Feinschliff, man war nämlich noch nicht ganz auf Linie.

Mittendrin auch Direktor Dominique Meyer, für den die schönsten Momente des Opernballs fast alle im Vorfeld passieren. „So zwei Tage davor, wenn meine ganze Mannschaft so gut zusammenarbeitet, um das alles zustande zu bringen, dann natürlich die Generalprobe, die ist auch immer sehr schön. Und dann gibt es einen Moment, der ist unbeschreiblich. Wenn die Blumen ankommen. Es duftet dann so stark im ganzen Haus.“ Lächelnder Nachsatz: „Und natürlich am Ballabend dann die Eröffnung.“