Anja Kruse „flüchtete“ zum 70. Geburtstag nach Südengland

Ihren 70. Geburtstag wollte die deutsche Schauspielerin Anja Kruse nicht zu Hause in Salzburg verbringen. „Bei Geburtstagen mag ich kein Bohei“, sagte sie der „Welt am Sonntag“. Stattdessen verbringt sie ihren heutigen Ehrentag in England, genauer gesagt beim Opernfestival im südenglischen Glyndebourne. Der 70er störe sie übrigens gar nicht. Der Grund dafür sei auch ihr Bekenntnis zum Buddhismus.

Sie denkt auch nicht daran, ihr Handwerk in naher Zukunft niederzulegen. „Ich habe nicht vor, aufzuhören“, sagt sie. So steht Kruse etwa im Herbst in Köln im Theater am Dom auf der Bühne. Das Theater war auch der Ort, wo Anja Kruses Karriere im Jahr 1979 mit einem Engagement an den Städtischen Bühnen Münster begann. Ihren ersten Kinofilm drehte sie dann 1981, „Die weiße Rose“ von Michael Verhoeven. Ihre erste große Hauptrolle konnte sie dann 1984 in dem TV-Mehrteiler „Die schöne Wilhelmine“ ergattern, wofür sie auch mit einer „Goldenen Kamera“ ausgezeichnet wurde. Daraufhin folgten zahlreiche Rollen in TV-Filmen und Serien wie etwa „Das Traumschiff“, „Die Schwarzwaldklinik“ und „Der Alte“, oder auch in „Forsthaus Falkenau“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © imago images/Spöttel Picture Anja Kruse und Sascha Hehn in der "Schwarzwaldklinik" (1986).