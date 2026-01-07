Anja Kruse regt sich über Jugendwahn und Influencer vor der Kamera auf

Ihren ersten Kinofilm drehte die deutsche Schauspielerin Anja Kruse 1981 – und zwar „Die weiße Rose“ von Michael Verhoeven (gestorben 2024). Als beste Nachwuchsschauspielerin wurde sie im Jahr 1984 mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. 2004 war die heute 69-Jährige für eine KURIER Romy nominiert.

Sie spielte Rollen in vielen bekannten Serien wie „Das Traumschiff“, „Die Schwarzwaldklinik“, „Der Alte“ oder „Forsthaus Falkenau“. Auch in allen „Da wo …“-Heimatfilmen mit Hansi Hinterseer (71) war sie zu sehen. Und auch auf der Theaterbühne fühlt sich die Schauspielerin bis heute wohl.

Besonders gerne erinnert sie sich an ihre Zeit bei „Der Schwarzwaldklinik“ zurück.

Eigentlich kam sie ja vom Theater, aber dieser große TV-Erfolg hat ihre Karriere beeinflusst. „Es war unfassbar. Wir hatten Einschaltquoten, von denen man heute nur träumen kann“, erzählt sie in einem Stern-Interview.