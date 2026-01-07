Semino Rossi teilt Bühnen-Geheimnis: So bereitet er sich auf Auftritte vor
Der Austro-argentinische Schlagerstar Semino Rossi musste Anfang Jänner ein Konzert in Graz kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen - eine Kehlkopfentzündung raubte ihm die Stimme.
Dafür gewährte er jetzt via Instagram Einblicke in sein Bühnenritual. "Ich werde oftmals gefragt, was ist eigentlich so das Letzte, was du machst, bevor du auf die Bühne gehst?", schreibt er da.
"Ein festes Ritual ist, dass ich mit meinen beiden Backing-Mädels einen kleinen Kreis mache, dem lieben Gott danke, dass wir auf die Bühne können, und wir uns eine gute Show wünschen", so der Entertainer. Dazu postete er auch gleich ein Bild, welches ihn bei diesem besonderen Ritual zeigt.
"Anschließend sind wir gut eingestimmt und können mit voller Freude für euch auf die Bühne gehen." Seinen Fans gefällt"s.
Wann das Konzert in Graz nachgeholt wird, steht noch nicht fest, dafür steht schon fest, dass er am 10. April bei der großen Schlagernacht im Weinviertel auftreten wird. Und am 19. April in Lannach bei Graz.
