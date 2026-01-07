Semino Rossi teilt Bühnen-Geheimnis: So bereitet er sich auf Auftritte vor

Der Austro-argentinische Schlagerstar Semino Rossi musste Anfang Jänner ein Konzert in Graz kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen - eine Kehlkopfentzündung raubte ihm die Stimme.

Dafür gewährte er jetzt via Instagram Einblicke in sein Bühnenritual. "Ich werde oftmals gefragt, was ist eigentlich so das Letzte, was du machst, bevor du auf die Bühne gehst?", schreibt er da.

"Ein festes Ritual ist, dass ich mit meinen beiden Backing-Mädels einen kleinen Kreis mache, dem lieben Gott danke, dass wir auf die Bühne können, und wir uns eine gute Show wünschen", so der Entertainer. Dazu postete er auch gleich ein Bild, welches ihn bei diesem besonderen Ritual zeigt.