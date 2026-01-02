Kein guter Jahresstart für Schlagerstar Semino Rossi
Eigentlich wollte Schlagerstar Semino Rossi musikalisch ins neue Jahr starten. Eine große Neujahrsgala war am 1. Jänner in Graz geplant. Doch kurzfristig musste der Schlagerbarde das Konzert absagen - und zwar krankheitsbedingt.
"Gerade die Steirer waren es, die an mich geglaubt haben. Deshalb war es auch der große Wunsch, das Neue Jahr in Graz zu beginnen", sagte er noch Mitte Dezember im Interview mit der Krone.
"Meine Stimme ist komplett weg und ich kann so nicht für euch singen", so Rossi via Instagram. Er hat sich nämlich eine Kehlkopfentzündung eingefangen.
"Ich werde das Konzert für euch auf jeden Fall nachholen, sobald wir hier einen Termin geklärt haben, werde ich mich bei euch melden", verspricht er seinen Fans. "Gerne hätte ich einen besseren Start in das neue Jahr gehabt. Ich wünsche euch aber für das neue Jahr viel Gesundheit!"
Seine Fans wünschen ihm auf jeden Fall eine schnelle Genesung.
