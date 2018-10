Angelika Spiehs: Ein Sonntagskind im Glück

Es war ein Sonntag im Juni des Jahres 1942, als Angelika Ott das Licht der Welt erblickte. Während ihres Aufwachsens in Wien nahm sie Ballett- und Schauspielunterricht. Schon bald – 1956 – debütierte sie an der Löwingerbühne, und kurz darauf bekam sie ihre erste Filmrolle.

An einem Abend in der Wiener Eden Bar lernte sie den Filmproduzenten Karl Spiehs (87) kennen, 1966 folgte dann die Heirat, und aus Angelika Ott wurde Angelika Spiehs. Fortan verkörperte sie in Filmen ihres Mannes die „kühle Blonde“, darunter auch in einigen Erotikfilmen – „Aufklärungsfilme nannte man das damals“, sagte Spiehs einmal in einem Interview. Ab 1973 war dann aber Schluss mit der Schauspielerei, und Spiehs kümmerte sich um ihre beiden Söhne, David (44) und Benjamin (37).