Volksmusiker Andreas Gabalier geht jetzt unter die Chefredakteure, Ende April bringt er sein eigenes Magazin auf den Markt, herausgegeben von Red Bull Media House Publishing.

Während andere prominente Namen wie Designer Guido Maria Kretschmer oder TV-Moderatorin Barbara Schöneberger ihre Magazine verlieren, denn Gruner+Jahr baut 23 Titel ab, darf Gabalier sich schreiberisch austoben.

"Dieses Magazin ist hundert Prozent Andreas Gabalier. Jedes Foto, jeder Text, jede Bildunterschrift geht über seinen Tisch und erst dann in den Druck, wenn er sein okay gibt. Die Arbeit mit ihm macht riesig Spaß. Und was uns am meisten freut: Die Leser lernen dabei auch die weniger bekannten und oft überraschenden Facetten seiner Persönlichkeit kennen", sagt Herausgeber Andreas Kornhofer.

Das Magazin erscheint Ende April in einer Auflage von 140.000 Stück in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie in Südtirol.

"Die zwei Monate Auszeit vor dem Start der Tour hätte ich nicht besser nutzen können als für dieses Magazin. Es ist ein super Gefühl, dass ich meinen Erfolgsweg, aber auch die Aufs und Abs einmal in meinem eigenen Worten erzählen kann. Das macht das Magazin sehr persönlich", meint Gabalier dazu.

In der Zeitschrift wird auch Gabaliers Familie zu Wort kommen. Es soll unter anderem Einblicke in sein Haus in der Ramsau sowie bislang noch unveröffentlichte Fotos, die er von seiner Mutter Huberta bekommen hat, geben.

Es wird im Zeitschriftenhandel, über "magazinabo.com" sowie direkt an den Merchandise-Ständen seiner 2023-Tour-Stopps erhältlich sein.