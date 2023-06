Andreas Gabalier schlüpfte in die Rolle von Roy Back

Ebenfalls beim großen Fest mit dabei, Schauspielerin Evelyn Engleder, die in zwei Folgen der beliebten Serie (1990 und 1991) mitgespielt hat und sich gerne an Roy Black erinnert.

Roy Black, der Herzensmensch

„Er war so ein Herzensmensch. Er war auch zu den alten Damen so lieb, er war sich für nix zu gut. Und er war wirklich ein Superstar. Während der Dreharbeiten war es, wie man es sich bei einem Hollywoodfilm vorstellt, links und rechts alles abgesperrt, weil da sind Massen an Leuten gestanden. Und wir sind zum Drehort eskortiert worden“, erzählt die Mimin (u. a. auch Kaisermühlenblues), die sich mit Black auch gut angefreundet hat.

„Er war aber auch wirklich ein tieftrauriger Mensch. Er wollte nicht ,Ganz in Weiß’ singen, er wollte eine ganz andere Art von Musik machen. Und hat darunter so gelitten. Er konnte seinen Ruhm gar nicht genießen, was sehr schade war. Er war so ein lieber und offener Mensch. Sehr schade, dass er heute nicht da ist“, meinte sie bedauernd.