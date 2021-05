Andrea Jonasson: "Ich spreche jeden Tag mit Giorgio"

Ihr Weg führte über Hamburg (als Elevin beim legendären Gustav Gründgens), Heidelberg, Zürich, Salzburg und Mailand (am „Piccolo Teatro“ Strehlers) an die Burg und in die Josefstadt. „Immer, wenn ich zu lang in Wien war, wusste ich, ich muss weg – da ist es mir zu gemütlich.“ Die Wohnung in Mailand hat sie noch, ein kleines feines Boot („Gioja“ nach Giorgio und Jonasson Andrea) liegt in Porto Ercule vor Anker. Sie wird zum 100er Strehlers (am 14. August) den halben Stiefel bereisen. Immer dabei: Ombra, ein 11-jähriger Jagdhund-Cocker-Spaniel-Mix mit kupferfarbenem Fell „Sie beschützt mich und ich sie. Wir begleiten einander ganz sanft. Meine beste Freundin in der Pandemie.“ Ombra (der Schatten) heißt die trotz eines Tumors „wilde Rennerin“, weil eine Tochter von Strehler und Jonasson so hätte heißen sollen. Und wegen Händels Arie aus „Xerxes“: „Ombra mai fu“. Nie war ein Schatten – „über der Liebe“, ergänzt Jonasson.