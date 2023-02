Amira Pocher hat ein Grundstück in Kärnten gekauft

Pochert es bald in Kärnten? Ja, denn Moderatorin Amira Pocher (31) hat ein Grundstück gekauft. Im exklusiven Schlosshotel in Velden hat sie jetzt ein paar Tage Halt gemacht, um ihre ehemalige Heimat zu genießen - und um in Klagenfurt einen Notariatstermin wahrzunehmen, wie die "Prominent"-Moderatorin ihre Instagramfollower wissen ließ.