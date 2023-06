Amira Pocher bei Duftstars-Gala: "Mit Düften verbindet man Orte und Erinnerungen"

Mit dabei war auch Amira Pocher, die sich mit Düften auskennt, da sie eine eigene Raumduft-Kollektion auf den Markt gebracht hat. "Mit Düften verbindet man immer Orte und Erinnerungen", sagte sie bei der Gala.

Pocher ist ja gerade auch aufgrund einer angeblichen Ehekrise mit dem deutschen Comedian Oliver Pocher in den Schlagzeilen. Zur Gala kam sie auch ohne Ehering am Finger.

In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers" versuchte sie auch eine Erklärung dafür: "Ich mache aktuell viel Sport. Der Ring liegt im Fitnessraum." Und schob nach: "Mann Olli! Es ist halt aktuell schwierig und das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und da hat jemand gequatscht". Mehr können sie aktuell auch nicht dazu sagen: "Wenn wir wissen, was los ist, lassen wir es euch wissen."