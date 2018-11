Lugner regt mit rassistischer Black Friday-Werbung auf

Inzwischen gibt sich "Mörtel", der sich bereits 2013 in der ORF-Sendung "Wir sind Kaiser" schon einmal in einer Obama-Makse präsentiert hatte, reumütig. "Wir haben die Sujets jetzt wieder abgenommen", sagte der Baumeister der APA.

Auf die Black Friday-Werbung will der ehemalige Präsidentschaftskandidat aber nicht verzichten. "Ich bin jetzt als Donald Trump verkleidet", sagte Lugner.

Als Black Friday wird in den Vereinigten Staaten der Freitag nach Thanksgiving genannt, an dem viele Geschäfte mit Schnäppchen und Rabatten locken und so versuchen, den Umsatz zu steigern.