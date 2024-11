Als Kabarettist Gernot Haas schnell einmal zu Richard Lugner wurde

Dabei parodieren sie klassische Situationen, die schnell einmal zu Weihnachten auftreten können und mitten aus dem Leben gegriffen sind. Außerdem wird auch das Publikum aktiv eingebunden und darf Rollen und Geschichten vorschlagen, die die beiden dann zum Besten geben dürfen.

So schlüpfte etwa Gernot Haas in die Rolle von Baumeister Richard Lugner, der mit Marilyn Monroe (gespielt von Lilian Klebow) vor dem Problem stand, dass heuer Weihnachten im Himmel abgesagt sei. Sprüche wie "My English is not the yellow from the egg", schüttelte Haas da spontan aus dem Ärmel.