Almauftrieb auf der Wiener Wiesn: ÖFB-Trainer Rangnick kam mit neuer Begleitung

Zuerst gab's prickelnden Champagner, danach den obligatorischen Bieranstich, den Entertainer Gregor Glanz übernahm. Die Schläge, die er dafür brauchte, waren zwar fast unzählbar (so um die 20 herum), aber schlussendlich floss das Bier in Strömen.

Fesch aufgedirndlt haben sich die Promis, schließlich ging's ab auf die Wiener Wiesn, denn Netzwerker Christian Marek lud zum Almauftrieb in die Gasteiner Alm.

Fälbl war auf sein Outfit sogar so stolz, dass er davon ein Bild auf Facebook postete, was Rock'n'Roller Andy Lee Lang gleich zum Scherzen inspirierte: "Kann nicht jeder tragen. Du auch nicht." Fälbl reagierte natürlich mit Humor.

Marek, der seit 25 Jahren einen Tisch im Käfer-Zelt auf der Münchner Wiesn hat, wollte auch einmal in Wien feiern. "Warum müssen wir immer nach München fahren? Also, wollte ich hier ein kleines elitäres Fest veranstalten. Ich wollte für Unternehmer, Wirtschafter, Gleichgesinnte eine Plattform schaffen. Ihr sollt hier netzwerken", sagte er in seiner Begrüßungsrede.

Auch dabei war ÖFB-Trainer Ralf Rangnick, der anscheinend nicht nur den Österreichern vor den Bayern im Fußball den Vorzug gibt, sondern auch in Sachen Wiesn. Und als Teamplayer kam er natürlich nicht allein, sondern in fescher Begleitung namens Ivana. Mehr dazu wurde aber nicht verraten.

Entertainer Gregor Glanz sorgte dann für den absoluten Stimmungshöhepunkt, er ließ Udo Jürgens musikalisch gebührend hochleben und brachte die Hütte zum Beben.