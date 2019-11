Allerheiligen: So trauern heimische Promis um ihre Liebsten

Sie weiß, sagt sie gleich zu Beginn des Gesprächs mit dem KURIER: „Es geht so vielen Menschen wie mir. Und doch empfindet man es, als wäre man die Einzige. Der Kopf kann manches realisieren, das Herz niemals.“ Es traf Karin Risser (57) im dunkelsten Sinn des Wortes „aus heiterem Himmel“, als sie am 20. August dieses Jahres ihren Ehemann Rudolf Hundstorfer verlor – im sonnigen Urlaub auf der kroatischen Insel Brač, als er mit 67 am Pool einem Herzinfarkt erlag.

„Ein sensationeller Mensch“, sagt Karin Risser, „er hat die Menschen unendlich geachtet, geradezu in epischer Breite. Ich hätte so gern noch soviel von ihm gelernt. Ein wunderbarer Ehemann, wunderbarer Vater und wunderbarer Großvater. Ein echter Sir. Ich war 18 Jahre an seiner Seite. Das ist ,ewig’ und doch viel zu kurz. Es vergeht keine Stunde meines Lebens, in der er nicht ganz nah bei mir ist, auch wenn ich mich kopfüber in die Arbeit (als angesehene Managerin psychiatrischer Rehabilitationseinrichtungen) stürzte.

Allerheiligen wird Risser nicht am Grab des einstigen Sozialministers sein. „Ich fahre mit meinem Enkelsohn hinaus aufs Land. Nur spazieren. Ich hab’ wochenlang durchgearbeitet.“

Wie schrieb Goethe: „Der Tod ist eine Unmöglichkeit, die plötzlich zur Wirklichkeit wird.“ Und Albert Schweitzer wusste: „Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht nicht auf irgendeinem Platz, sondern im Herzen seiner Mitmenschen.“